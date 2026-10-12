9 ayda mənzil alanlara nə qədər ƏDV qaytarılıb? - Məbləğ açıqlandı
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 26 milyon 453,1 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.
1news.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə. Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.
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