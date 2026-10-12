Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib - ADLAR
Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü verilib:
1. Abdullayeva Nəzrin Vüsal qızı
2. Abduzadə Nihad Ehtiram oğlu
3. Ağazadə Xədiceyi-Kübra Cəmaləddin qızı
4. Almazov Ayxan Xəqani oğlu
5. Aslanova Gülay İlkin qızı
6. Babayev Ravil Ramin oğlu
7. Babazadə Ayan Vilayət qızı
8. Babazadə Ayxan Asiman oğlu
9. Bayramlı Cəmilə Elşən qızı
10. Bayramlı Halə Zəfər qızı
11. Bayramzadə Məhəmməd Altay oğlu
12. Camalov Tunar Anar oğlu
13. Cəbizadə Sinavər Vahab qızı
14. Dadaşov Kamal Ceyhun oğlu
15. Əfəndiyev Elvin Elnur oğlu
16. Əhmədli Leyla Əflatun qızı
17. Əhmədov Fərəc Natiq oğlu
18. Əliyev Elsun Eldəniz oğlu
19. Əliyev Hüseyn Rövşən oğlu
20. Əliyev Kərəm Ceyhun oğlu
21. Əliyev Süleyman İlham oğlu
22. Əliyeva Aysu Rauf qızı
23. Əliyeva Selcan Xalis qızı
24. Əsədov Muhamməd Rəşad oğlu
25. Əzimov Qüdrət Emin oğlu
26. Əzimova Ceyhunə Ceyhun qızı
27. Əzizli Nihad Ramil oğlu
28. Hacıyev Elvin Elxan oğlu
29. Hacıyev Fuad İlham oğlu
30. Hacıyev Nihad Rəşad oğlu
31. Həsənli Bəxtiyar Vüqar oğlu
32. Həsənli Zəfər İlqar oğlu
33. Həsənova Bahar Hikram qızı
34. Həşimova Zeynəb İlqar qızı
35. Hümbətova Ayan Xəqani qızı
36. Hüseynli Dəniz Toğrul qızı
37. Hüseynli Leyla Samir qızı
38. Hüseynova Sitarə Ədalət qızı
39. Hüseynzadə Fidan İlham qızı
40. Xammədova Zəhra Xamməd qızı
41. Xasməmmədli Xəyal Teymur oğlu
42. İbadova Aygün Ariz qızı
43. İsbəndiyarlı Paşa Araz oğlu
44. İsmayılov Seymur Natiq oğlu
45. İsmayılova Gülsüm Ayaz qızı
46. İsmayılzadə İsmayıl Zaur oğlu
47. Kərəmli Sara Elzamin qızı
48. Kərimov Zamin Ramin oğlu
49. Qaravəliyev Cavidan Qoşqar oğlu
50. Qardaşova Fidan Ceyhun qızı
51. Qasımova Aişə İlqar qızı
52. Qayıbova Emiliya Vitalik qızı
53. Qədirov Arif Vasif oğlu
54. Qismətli Qönçə Vüqar qızı
55. Quliyeva Zeynəb Ələddin qızı
56. Qurbanzadə Leyli Kamran qızı
57. Mehdiyev Əli Eldar oğlu
58. Mehdiyev Mətin Fuad oğlu
59. Məcidli Burlaxatun Bəhruz qızı
60. Məhərrəmli Aysu Sakit qızı
61. Məmməd Onur Elçin oğlu
62. Məmmədli Arif Vüqar oğlu
63. Məmmədli Nəslihan Ruhin qızı
64. Məmmədov Nicat Nadir oğlu
65. Məmmədova Aydan İxtiyar qızı
66. Məmmədova Ayşən Zahid qızı
67. Məmmədova Fidan Müşfiq qızı
68. Məmmədzadə Əli Musa oğlu
69. Mənsimli Orxan Zaur oğlu
70. Məşədiyeva Mələk Azər qızı
71. Mövla İslam Hümbət oğlu
72. Muradlı Cəfər Təyyar oğlu
73. Mursaquliyeva İnci Rəsul qızı
74. Musa Alituran Tofik oğlu
75. Musayeva Ayan Fuad qızı
76. Mustafazadə Şahin Bəhruz oğlu
77. Nağıyeva Gövhər Hikmət qızı
78. Nəbiyeva Aylin Fərhad qızı
79. Nəcəfli Ayşən İlqar qızı
80. Novruzlu Səma Yusif qızı
81. Novruzlu Tunar Namiq oğlu
82. Pənahova Müjdə Ramil qızı
83. Rəcəbova Aydan Cavad qızı
84. Rəhimli Aylin Vüqar qızı
85. Rəsul Leyla Rövşən qızı
86. Rəsulova Əsmər Elşən qızı
87. Rəsulzadə Zeynal Zahir oğlu
88. Rüstəmli Banuçiçək Bəxtiyar qızı
89. Seyidov Hüseyn Eldəniz oğlu
90. Şahverdiyeva Firanə Mənsur qızı
91. Şıxəliyeva Zəhra Fuad qızı
92. Tağıyeva Süsən Namiq qızı
93. Tağızadə Samir Hikmət oğlu
94. Umudov Əli Elşad oğlu
95. Vəlisoy Kamil Akif oğlu
96. Vəliyev Kənan Rizvan oğlu
97. Yusifli Ayxan Elxan oğlu
98. Yusublu Könül Asəf qızı
99. Zakeridust Aynaz Səyyad qızı
100. Zamanlı İnci Nəsimi qızı
101. Zeynallı Aysel Natiq qızı
102. Zeynallı Rza Rauf oğlu.