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Cəmiyyət

Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib - ADLAR

1news Redaksiyası15:20 - Bu gün
Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib - ADLAR

Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü verilib:

1. Abdullayeva Nəzrin Vüsal qızı

2. Abduzadə Nihad Ehtiram oğlu

3. Ağazadə Xədiceyi-Kübra Cəmaləddin qızı

4. Almazov Ayxan Xəqani oğlu

5. Aslanova Gülay İlkin qızı

6. Babayev Ravil Ramin oğlu

7. Babazadə Ayan Vilayət qızı

8. Babazadə Ayxan Asiman oğlu

9. Bayramlı Cəmilə Elşən qızı

10. Bayramlı Halə Zəfər qızı

11. Bayramzadə Məhəmməd Altay oğlu

12. Camalov Tunar Anar oğlu

13. Cəbizadə Sinavər Vahab qızı

14. Dadaşov Kamal Ceyhun oğlu

15. Əfəndiyev Elvin Elnur oğlu

16. Əhmədli Leyla Əflatun qızı

17. Əhmədov Fərəc Natiq oğlu

18. Əliyev Elsun Eldəniz oğlu

19. Əliyev Hüseyn Rövşən oğlu

20. Əliyev Kərəm Ceyhun oğlu

21. Əliyev Süleyman İlham oğlu

22. Əliyeva Aysu Rauf qızı

23. Əliyeva Selcan Xalis qızı

24. Əsədov Muhamməd Rəşad oğlu

25. Əzimov Qüdrət Emin oğlu

26. Əzimova Ceyhunə Ceyhun qızı

27. Əzizli Nihad Ramil oğlu

28. Hacıyev Elvin Elxan oğlu

29. Hacıyev Fuad İlham oğlu

30. Hacıyev Nihad Rəşad oğlu

31. Həsənli Bəxtiyar Vüqar oğlu

32. Həsənli Zəfər İlqar oğlu

33. Həsənova Bahar Hikram qızı

34. Həşimova Zeynəb İlqar qızı

35. Hümbətova Ayan Xəqani qızı

36. Hüseynli Dəniz Toğrul qızı

37. Hüseynli Leyla Samir qızı

38. Hüseynova Sitarə Ədalət qızı

39. Hüseynzadə Fidan İlham qızı

40. Xammədova Zəhra Xamməd qızı

41. Xasməmmədli Xəyal Teymur oğlu

42. İbadova Aygün Ariz qızı

43. İsbəndiyarlı Paşa Araz oğlu

44. İsmayılov Seymur Natiq oğlu

45. İsmayılova Gülsüm Ayaz qızı

46. İsmayılzadə İsmayıl Zaur oğlu

47. Kərəmli Sara Elzamin qızı

48. Kərimov Zamin Ramin oğlu

49. Qaravəliyev Cavidan Qoşqar oğlu

50. Qardaşova Fidan Ceyhun qızı

51. Qasımova Aişə İlqar qızı

52. Qayıbova Emiliya Vitalik qızı

53. Qədirov Arif Vasif oğlu

54. Qismətli Qönçə Vüqar qızı

55. Quliyeva Zeynəb Ələddin qızı

56. Qurbanzadə Leyli Kamran qızı

57. Mehdiyev Əli Eldar oğlu

58. Mehdiyev Mətin Fuad oğlu

59. Məcidli Burlaxatun Bəhruz qızı

60. Məhərrəmli Aysu Sakit qızı

61. Məmməd Onur Elçin oğlu

62. Məmmədli Arif Vüqar oğlu

63. Məmmədli Nəslihan Ruhin qızı

64. Məmmədov Nicat Nadir oğlu

65. Məmmədova Aydan İxtiyar qızı

66. Məmmədova Ayşən Zahid qızı

67. Məmmədova Fidan Müşfiq qızı

68. Məmmədzadə Əli Musa oğlu

69. Mənsimli Orxan Zaur oğlu

70. Məşədiyeva Mələk Azər qızı

71. Mövla İslam Hümbət oğlu

72. Muradlı Cəfər Təyyar oğlu

73. Mursaquliyeva İnci Rəsul qızı

74. Musa Alituran Tofik oğlu

75. Musayeva Ayan Fuad qızı

76. Mustafazadə Şahin Bəhruz oğlu

77. Nağıyeva Gövhər Hikmət qızı

78. Nəbiyeva Aylin Fərhad qızı

79. Nəcəfli Ayşən İlqar qızı

80. Novruzlu Səma Yusif qızı

81. Novruzlu Tunar Namiq oğlu

82. Pənahova Müjdə Ramil qızı

83. Rəcəbova Aydan Cavad qızı

84. Rəhimli Aylin Vüqar qızı

85. Rəsul Leyla Rövşən qızı

86. Rəsulova Əsmər Elşən qızı

87. Rəsulzadə Zeynal Zahir oğlu

88. Rüstəmli Banuçiçək Bəxtiyar qızı

89. Seyidov Hüseyn Eldəniz oğlu

90. Şahverdiyeva Firanə Mənsur qızı

91. Şıxəliyeva Zəhra Fuad qızı

92. Tağıyeva Süsən Namiq qızı

93. Tağızadə Samir Hikmət oğlu

94. Umudov Əli Elşad oğlu

95. Vəlisoy Kamil Akif oğlu

96. Vəliyev Kənan Rizvan oğlu

97. Yusifli Ayxan Elxan oğlu

98. Yusublu Könül Asəf qızı

99. Zakeridust Aynaz Səyyad qızı

100. Zamanlı İnci Nəsimi qızı

101. Zeynallı Aysel Natiq qızı

102. Zeynallı Rza Rauf oğlu.

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