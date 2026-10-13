 Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

1news Redaksiyası10:55 - Bu gün
Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Bakıda oktyabrın 13-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

1news.az xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Laos Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laos Prezidenti Thonqlun Sisuliti qarşıladı.

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Laos Prezidentinə raport verdi.

Laos Xalq Demokratik Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirildi.

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitin qarşısından keçdi.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Thonqlun Sisulitə, Laos nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu.

Sonda dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.

Paylaş:
119

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Laos prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNƏCƏK

Cəmiyyət

29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

Azərbaycan ilə Laos arasında Birgə Bəyanat qəbul olunub və sənədlər mübadilə edilib

Rəsmi

İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Rəsmi

Azərbaycan və Laos prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNƏCƏK

İlham Əliyev: Bizi Laosla mina problemi də birləşdirir

Azərbaycan ilə Laos arasında Birgə Bəyanat qəbul olunub və sənədlər mübadilə edilib

İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə görüşü olub

Prezident Böyük Britaniyanın nazirini qəbul etdi - FOTO - YENİLƏNİB

Əli Nağıyev: Ermənistan itkin azərbaycanlılarla bağlı bütün məlumatları təqdim etməlidir

Son xəbərlər

“Azərbaycan Respublikasında sudan ödənişli istifadə Qaydaları” yeni redaksiyada təsdiqlənib

Bu gün, 13:19

92 nömrəli marşrutun bütün avtobusları yenilənir

Bu gün, 13:02

Rusiya Kiyevdə çoxmərtəbəli binanı vurdu: 2 ölü, 9 yaralı

Bu gün, 12:58

29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:44

Bakı metrosu "Sabah"ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək

Bu gün, 12:22

PAŞA Holding tərəfindən təşkil edilən “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2026-2027-ci tədris ili üçün açılış tədbiri keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:20

Dövlət başçısı: Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat-logistika layihələri artıq reallaşıb

Bu gün, 12:06

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı  genişləndirir

Bu gün, 12:00

Azərbaycan və Laos prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 11:52

İlham Əliyev: Bizi Laosla mina problemi də birləşdirir

Bu gün, 11:45

Azərbaycan ilə Laos arasında Birgə Bəyanat qəbul olunub və sənədlər mübadilə edilib

Bu gün, 11:39

İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Bu gün, 11:38

Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı hərbçi dindirilmə zamanı nə deyib?

Bu gün, 11:16

İlham Əliyevin Laos Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub

Bu gün, 11:05

Bakıda 51 yaşlı qadın bıçaqlandı: Oğlu şübhəli bilinir

Bu gün, 11:02

Laos Prezidentinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Bu gün, 10:55

“TikTok”da “Roşka” kimi tanınan şəxsə verilən cəza bəlli oldu

Bu gün, 10:42

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 10:39

Türkiyə mədəni irsin qorunması üçün yeni dron mərkəzi yaradıb - FOTO

Bu gün, 10:33

NATO təliminin iştirakçıları üçün ekskursiyalar təşkil olunub - FOTO

Bu gün, 10:27
Bütün xəbərlər