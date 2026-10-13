İlham Əliyev: Bizi Laosla mina problemi də birləşdirir
"Bizi mina problemi də birləşdirir".
1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitlə birgə mətbuata bəyanatlarında deyib.
"Cənab Prezident mənə dedi ki, Laosda insanlar bu gün də minalardan əziyyət çəkir. Mən də bildirdim ki, ermənilər 1 milyondan çox minanı torpağımızda basdırıb. Burada təcrübə mübadiləsi maraqlı ola bilər. Eyni zamanda, yeni texnologiyaların tətbiqi də böyük önəm daşıyır", - dövlət başçısı qeyd edib.
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