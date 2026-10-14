 Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq

1news Redaksiyası13:12 - Bu gün
Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq

Azərbaycanda oktyabrın 15-də 29 dərəcə isti olacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman gözlənilir.

Havanın temperaturu gecə 17-20° isti, gündüz 23-28° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 15-19° isti, gündüz 24-29° isti, dağlarda gecə 7-12° isti, gündüz 18-23° isti olacaq.

Paylaş:
130

Aktual

Siyasət

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

İqtisadiyyat

Pərviz Şahbazov: Energetikada rəqabət enerji təhlükəsizliyi ilə uzlaşdırılmalıdır

Cəmiyyət

Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Elnur Əliyev: Qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-in 70,3 faizi formalaşıb

Cəmiyyət

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Unibank üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - FOTO

Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb

Zöhrab Əliyev: Azərbaycanın aviasiya və turizm potensialı bugünkü göstəricilərdən xeyli yüksəkdir

Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Azərbaycan Avstraliyadan albalı və gilas idxalını bərpa edib

Son xəbərlər

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib

Bu gün, 17:26

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Bu gün, 17:03

Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"

Bu gün, 16:56

Unibank üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - FOTO

Bu gün, 16:42

Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

Bu gün, 16:22

Əlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsi imkanları müzakirə edilib

Bu gün, 16:03

İran XİN müavini Azərbaycana gəlir

Bu gün, 15:53

Laos AQEM-ə üzv qəbul edilib

Bu gün, 15:46

Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

Bu gün, 15:38

"Sabah"ın sabiq baş məşqçisi Elşad Əhmədov: "Komanda "Borussiya"ya da qalib gələ bilər"

Bu gün, 15:17

Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir

Bu gün, 14:57

Azərbaycan-Laos əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

Bu gün, 14:41

İstanbuldan Bakıya gələn sərnişində külli miqdarda dərman aşkar olunub

Bu gün, 14:37

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

Bu gün, 14:18

“Discover the World” Azərbaycan Hava Yollarını Belçika və Niderlandda da təmsil edəcək

Bu gün, 13:59

Vyetnamın Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 13:48

Bakıda 14 küçə və prospekt təmir ediləcək

Bu gün, 13:36

Media və Yayım Şurası: İranın “Səhər” telekanalı dezinformasiya yayıb

Bu gün, 13:23

Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 13:12

Bu gün Xalq şairi Məmməd Arazın doğum günüdür

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər