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Cəmiyyət

Media və Yayım Şurası ilə Səhiyyə Nazirliyi birgə açıqlama yayıb

1news Redaksiyası09:20 - Bu gün
Media və Yayım Şurası ilə Səhiyyə Nazirliyi birgə açıqlama yayıb

Media və Yayım Şurası ilə Səhiyyə Nazirliyi birgə açıqlama yayıb.

1news.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir:

“Sosial şəbəkələrdə və mesajlaşma platformalarında Səhiyyə Nazirliyinin adından hazırlandığı iddia edilən, tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə dair məhdudiyyət qoyulduğunu bildirən məktubun görüntüsü yayılır.

Bununla bağlı bildirilir ki, sözügedən məktub saxtadır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir sənəd qəbul edilməyib və tibb müəssisələrinə bu məzmunda göstəriş verilməyib. Saxta sənədin həqiqi rəsmi yazışma kimi təqdim olunması ictimaiyyəti çaşdıran dezinformasiyadır.

Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası media subyektlərini və sosial media istifadəçilərini məlumatların doğruluğunu rəsmi mənbələr əsasında yoxlamağa, saxta sənədi həqiqi sənəd kimi paylaşmamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır”.

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