İlham Əliyev: Laosun AQEM-ə üzv qəbul edilməsini yüksək qiymətləndiririk
Laos Xalq Demokratik Respublikası AQEM-ə üzv qəbul olunub.
1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Toplantısında deyib.
Onun sözlərinə görə, bunun Bakıda AQEM çərçivəsində baş tutması yüksək qiymətləndirilir.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Avrasiya məkanında birləşdirici mərkəz kimi getdikcə böyük rol oynayır:
"Azərbaycan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir".
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