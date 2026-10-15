 İlham Əliyev: Laosun AQEM-ə üzv qəbul edilməsini yüksək qiymətləndiririk | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev: Laosun AQEM-ə üzv qəbul edilməsini yüksək qiymətləndiririk

1news Redaksiyası12:11 - Bu gün
İlham Əliyev: Laosun AQEM-ə üzv qəbul edilməsini yüksək qiymətləndiririk

Laos Xalq Demokratik Respublikası AQEM-ə üzv qəbul olunub.

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Toplantısında deyib.

Onun sözlərinə görə, bunun Bakıda AQEM çərçivəsində baş tutması yüksək qiymətləndirilir.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Avrasiya məkanında birləşdirici mərkəz kimi getdikcə böyük rol oynayır:

"Azərbaycan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir".

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