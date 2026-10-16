 Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

1news Redaksiyası09:15 - Bu gün
Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % artaraq 1,9090 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0290 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9090

100 Rusiya rublu

2,0290

1 Avstraliya dolları

1,1809

1 Belarus rublu

0,5530

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1266

1 Çexiya kronu

0,0784

1 Çin yuanı

0,2541

1 Danimarka kronu

0,2554

1 Gürcü larisi

0,6550

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2616

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1711

1 İsveçrə frankı

2,0562

1 İsrail şekeli

0,5492

1 Kanada dolları

1,1992

1 Küveyt dinarı

5,4673

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3755

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5246

1 Moldova leyi

0,0948

1 Norveç kronu

0,1799

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6116

1 Polşa zlotası

0,4369

1 Rumıniya leyi

0,3579

1 Serbiya dinarı

0,0163

1 Sinqapur dolları

1,3267

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3018

Türk lirəsi

0,0343

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0771

Yeni Zelandiya dolları

0,9613

Qızıl

7096,6415

Gümüş

98,2681

Platin

2791,3320

Palladium

1942,2585

Paylaş:
103

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq ...

Cəmiyyət

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Rəsmi

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanda neft məhsulları istehsalının ümumi dəyəri açıqlanıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Qızıl və gümüşün qiyməti bahalaşıb

Mərkəzi Bank bu günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

"Uğur" yatağında filiz hasilatı bərpa edilib

Dünya bazarında qızılın qiyməti artıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan-Almaniya iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı müzakirə edilib

Son xəbərlər

XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 30 ölkə təmsil olunacaq

Bu gün, 15:14

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq axtarışa verildi

Bu gün, 15:09

Holcim Azərbaycan “BakuBuild” beynəlxalq inşaat sərgisində qabaqcıl dayanıqlı həllərini və ekoloji məhsul portfelini təqdim edir - FOTO

Bu gün, 14:58

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:49

Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

Bu gün, 14:46

Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan Vahab Quliyev dəfn edilib

Bu gün, 14:37

Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:36

Ceyhun Bayramov AQEM-in Baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:19

İstanbulda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 4-ə çatıb

Bu gün, 14:15

Ayaqqabının içində məhkuma narkotik keçirmək istədilər

Bu gün, 14:09

İrandan Azərbaycana 35 kiloqram narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:06

Goranboy 74 yaşlı kişi güllələnərək öldürülüb

Bu gün, 13:46

“PAŞA Holding”-ə daxil olan “Agro Dairy” şirkəti autizmli uşaqların sosial həyatda fəal iştirakını dəstəkləyir

Bu gün, 13:32

“20 Yanvar” metrostansiyası və “Şamaxinka” ətrafında bəzi marşrutlar dayanacaq məntəqələrindən çıxarılır

Bu gün, 13:22

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Bu gün, 13:13

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Bu gün, 13:01

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Bu gün, 12:57

Sabah bəzi dağlıq ərazilərə yağış yağacaq

Bu gün, 12:56

İlham Əliyev Hindistanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:50

Vüqar Zifəroğlu: Jurnalistikanın inkişafı istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər