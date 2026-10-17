 9 ayda reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

9 ayda reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı açıqlandı

1news Redaksiyası11:13 - Bu gün
9 ayda reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı açıqlandı

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi bu ilin yanvar-sentyabr aylarında əlilliyi olan 115 min şəxsi reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edib.

ƏƏSMN-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, onlardan 60,6 min şəxsə ambulator, 28,9 min şəxsə stasionar və icma əsaslı, digərlərinə səyyar və onlayn formada, habelə sosial-psixoloji istiqamətlər üzrə reabilitasiya xidmətləri göstərilib.

Bildirilib ki, Agentliyin reabilitasiya müəssisələrində ənənəvi üsullarla yanaşı, qabaqcıl dünya təcrübəsinə uyğun reabilitasiya metodları (robotik, sosial-psixoloji reabilitasiya, yoqa, hippoterapiya, rəqs terapiyası və s.) tətbiq edilir. Bu müəssisələr tərəfindən stasionar və ambulator xidmətlərlə bərabər, icma əsaslı, telereabilitasiya, səyyar formalarda da reabilitasiya xidmətləri göstərilir.

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