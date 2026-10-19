Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıb
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 297,42 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı idxal edib.
1news.az xəbər verir ki, "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən 23,2 % çoxdur.
Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana yanacaq və sürtkü yağı tədarük edən ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.
Təkcə sentyabrda isə Gürcüstan Azərbaycandan 36 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 20 % çoxdur.
Bu ilin ilk 9 ayı ərzində Gürcüstan xarici ölkələrdən 2 milyard 277 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 69 % çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 818 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 231 milyon ABŞ dolları, Bolqarıstandan 171 milyon ABŞ dolları, Rumıniyadan 169 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 1,6 milyard ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bunun da 145 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.