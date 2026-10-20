 Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

1news Redaksiyası10:26 - Bu gün
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Oktyabrın 19-da ölkə ərazisində qeydə alınan 50, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.

DİN-dən 1news.az-a bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 89, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 59 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 12, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 6 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb.

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