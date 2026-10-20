 Tural İsmayılov: Türkiyənin Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla sərhədləri açması tənqidə açıqdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Tural İsmayılov: Türkiyənin Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla sərhədləri açması tənqidə açıqdır

1news Redaksiyası13:48 - Bu gün
Tural İsmayılov: Türkiyənin Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla sərhədləri açması tənqidə açıqdır

"Ermənistanla sərhədlərin açılması məsələsində Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almadan hərəkət etməsi Ankara-Bakı münasibətlərinin mahiyyəti ilə uzlaşmır".

Bu fikirləri 1news.az-a açıqlamasında siyasi şərhçi Tural İsmayılov deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlər adi diplomatik əlaqələr deyil, ortaq tarixi təcrübəyə, siyasi etimada və regional təhlükəsizlik maraqlarına əsaslanan strateji müttəfiqlikdir.

"Belə bir münasibətdə tərəflərdən birinin digərinin həyati maraqlarına toxunan qərarları məsləhətləşmələrdən kənarda verməsi müttəfiqliyin ruhuna zərbə vurur. Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri bağlamasının tarixi səbəbləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı olub.

Bu qərar regiondakı münaqişənin yaratdığı reallıqlara verilən siyasi cavab idi. İndi həmin məsələyə Azərbaycanın maraqlarından ayrı yanaşmaq, sanki keçmişdəki səbəblər aradan qalxıbmış kimi davranmaq siyasi ardıcıllıq problemini ortaya çıxarar. Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərində həmrəylik yalnız əlverişli dövrlərdə nümayiş etdirilən mövqe deyil, mürəkkəb regional məsələlərdə də qorunmalı olan strateji prinsipdir".

Siyasi şərhçi qeyd edib ki, Ankaranın Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində qərar verməsi Türkiyənin suveren hüququdur.

"Ancaq suveren qərar vermək hüququ strateji tərəfdaşın maraqlarını nəzərə almamaq üçün əsas sayıla bilməz. Söhbət Türkiyənin bütün addımlarını Azərbaycanın razılığına bağlamaqdan getmir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik arxitekturasına, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə və regional siyasi tarazlığa birbaşa təsir göstərən qərardır. Belə bir addımın Bakı ilə koordinasiya edilmədən atılması Ankara üçün də siyasi etimad baxımından ciddi suallar yaradar.

Azərbaycan Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı mövqeyini gücləndirən əsas strateji dayaqlardan biridir. Bakı ilə Ankara arasındakı əməkdaşlıq enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri, regional sabitlik və türk dünyasının inteqrasiyası baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın milli maraqlarını nəzərə almayan regional siyasət Türkiyənin öz müttəfiqi ilə münasibətlərində etimadın zəifləməsi riskini yaradar. Başqa sözlə, Ankara Ermənistanla münasibətlərə dair qərar verərkən Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın siyasi çəkisini arxa plana keçirərsə, bu, Türkiyənin regiondakı mövqeyinin möhkəmlənməsinə deyil, müttəfiqlik münasibətlərinin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər".

O bildirib ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini Qərbdə müsbət imic qazanmaq və ya beynəlxalq dairələrdən siyasi dəstək almaq naminə ikinci plana keçirmək də qəbuledilməz yanaşmadır.

"Türkiyənin xarici siyasəti ayrı-ayrı paytaxtların rəğbətini qazanmaq məqsədinə deyil, milli maraqların ardıcıl müdafiəsinə söykənməlidir. Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmadan atılan addımın beynəlxalq aləmdə necə təqdim olunmasından asılı olmayaraq, onun Ankara-Bakı münasibətlərinə vurduğu zərər əsas qiymətləndirmə meyarlarından biri olmalıdır. Diplomatik görüntü strateji etimadın əvəzi deyil".

O vurğulayıb ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması məsələsinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindəki həllini gözləyən problemlərdən ayrı götürülməsi də ciddi siyasi yanlışlıq olardı.

"Regionda davamlı sülh qarşılıqlı məsuliyyət, ərazi bütövlüyünə hörmət və əldə olunmuş razılaşmaların ardıcıl icrası əsasında qurulmalıdır. Azərbaycanın təhlükəsizlik maraqları və sülh gündəliyi nəzərə alınmadan həyata keçirilən hər hansı regional təşəbbüsün sabitliyə xidmət etdiyi barədə iddialar inandırıcı görünməyəcək. Türkiyə bu prosesdə Azərbaycanın mövqeyini zəiflədən deyil, regional məsələlərdə Bakı ilə siyasi koordinasiyanı qoruyan tərəf kimi çıxış etməlidir".

Tural İsmayılovun sözlərinə görə, Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyinin dəyəri də məhz belə məqamlarda üzə çıxır.

"Müttəfiqlik yalnız ortaq bəyanatlar vermək və münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulamaqla ölçülmür. Onun əsas göstəricisi tərəflərin bir-birinin strateji həssaslıqlarına münasibəti, qərarların qəbulunda məsləhətləşmələrə verdiyi önəm və qarşılıqlı etimadı qorumaq bacarığıdır. Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla sərhədlərin açılması istiqamətində addım atılması bu prinsiplərlə ziddiyyət təşkil edər və Türkiyənin regional siyasətinin ardıcıllığına dair əsaslı suallar doğurar".

O əlavə edib ki, Ankara üçün düzgün siyasi mövqe Azərbaycanın maraqlarını kənara qoyaraq Ermənistanla bağlı yeni reallıq yaratmaq deyil, hər hansı qərarı Azərbaycanla strateji məsləhətləşmələr əsasında qiymətləndirməkdir.

"Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin möhkəmliyi regionda siyasi sabitliyin mühüm amilidir. Bu münasibətləri riskə atan, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almayan və müttəfiqlik məsuliyyətini arxa plana keçirən addım hansı diplomatik arqumentlərlə əsaslandırılmasından asılı olmayaraq, tənqidə açıqdır. Azərbaycanın milli maraqları Türkiyənin regional siyasətində nəzərə alınmalı əsas amillərdən biridir və bu prinsipin pozulması strateji tərəfdaşlığın mahiyyəti ilə uzlaşmır".

Paylaş:
203

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda Qarabağ Milli Parkı yaradılır

Mövqe

Ankaranın tələsik addımı: Ermənistanla sərhədin açılması Türkiyəyə niyə baha başa gələ bilər?

Mövqe

Sülh olmadan Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması: Bu, regionda hansı problemlərə səbəb ola bilər? – Politoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Sahibə Qafarova Qırğız Respublikasının Prezident ilə görüşüb

Siyasət

Hikmət Hacıyev İsveçin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Tural İsmayılov: Türkiyənin Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanla sərhədləri açması tənqidə açıqdır

Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub - FOTO

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs “Diriliş Ərtoğrul” serialının aktyoruymuş

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanı İƏT XİN Şurasının iclasında Yalçın Rəfiyev təmsil edir

“Environmental Protection First” koalisiyası COP17 ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

Vasif Talıbov YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb

Azərbaycan və Kamboca baş nazirləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər

Son xəbərlər

Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb

Bu gün, 17:45

Müşfiqabadda 3 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın iclasında çıxış edib

Bu gün, 17:32

"Qarabağ" və "Neftçi" cərimələnib - SƏBƏB

Bu gün, 17:26

Bakıda yol təmiri ilə əlaqədar hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:00

Qaxda məktəblilər arasında mübahisə xəsarətlə nəticələnib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:56

Luvr bağlı, küçələrdə iğtişaşlar – Fransada turistlərin tətili kabusa çevrildi

Bu gün, 16:39

Azərbaycanla BMT arasında Anlaşma Memorandumu təsdiq edilib

Bu gün, 16:27

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil ediləcək - CƏDVƏL

Bu gün, 16:26

Ankaranın tələsik addımı: Ermənistanla sərhədin açılması Türkiyəyə niyə baha başa gələ bilər?

Bu gün, 16:08

Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:57

Azərbaycanda Qarabağ Milli Parkı yaradılır

Bu gün, 15:55

Hikmət Hacıyev İsveçin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:51

Sülh olmadan Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması: Bu, regionda hansı problemlərə səbəb ola bilər? – Politoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 15:49

Ramiz Mehdiyev məhkəməyə divanda uzanmış halda qoşulub

Bu gün, 15:35

“Novo" Azərbaycanın “Az Çəki, Çox Həyat” kampaniyası çərçivəsində Gənclik Mall-da keçirilən aktivliyi uğurla yekunlaşıb - FOTO

Bu gün, 15:32

Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub

Bu gün, 15:11

Daşqın və sel təhlükəsi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:46

Sahibə Qafarova Qırğız Respublikasının Prezident ilə görüşüb

Bu gün, 14:14

Eldar Əzizov qış mövsümünə hazırlıqla bağlı tapşırıqlar verib

Bu gün, 14:08
Bütün xəbərlər