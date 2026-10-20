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Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyev məhkəməyə divanda uzanmış halda qoşulub

1news Redaksiyası15:35 - Bu gün
Ramiz Mehdiyev məhkəməyə divanda uzanmış halda qoşulub

Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Ramiz Mehdiyevin işi üzrə məhkəmə prosesində şahid qismində ifadə verib.

1news.az Musavat.com-a istinadla xəbər verir ki, o, sabiq Prezident Administrasiyası rəhbərinin iclasa onlayn qoşulduğunu və onu divanda uzanmış vəziyyətdə gördüyünü bildirib.

Cəlaloğlunun sözlərinə görə, Ramiz Mehdiyev prosesi diqqətlə izləyib, replikalar verib və suallara cavablandırıb. O, Mehdiyevin zəkasında, nitqində, danışığında və qavrayışında kənardan nəzərə çarpan problem görmədiyini deyib.

Bu müşahidə Ramiz Mehdiyevin oğlu Timur Mehdiyevin istintaqa verdiyi və mediada yayılan ifadə ilə yanaşı diqqət çəkir. Oğlu atasının yaddaş pozğunluğu olduğunu, bəzən öz davranışlarının fərqində olmadığını söyləyib. Bu ifadənin verilmə səbəbi və hüquqi qiyməti barədə isə açıq mənbələrdə rəsmi nəticə yoxdur.

Cəlaloğlu bildirib ki, vaxtilə kitabında Ramiz Mehdiyev haqqında tənqidi fikirlər yazıb. Buna baxmayaraq, məhkəmə iclasında aralarında dialoq olmayıb: Mehdiyev sakit şəkildə prosesi izləyib və onun dediklərinə münasibət bildirməyib.

Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət), 278.1-ci (hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə və ya konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması) maddələri ilə ittiham olunur. İşə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. İttihamlar məhkəmədə sübuta yetirilməyib; Mehdiyev təqsirləndirilən şəxsdir.

DTX-nin yaydığı məlumata görə, ittihamın bir hissəsi 2012-ci ildə yaradıldığı bildirilən “Rusiya Azərbaycan Təşkilatları İttifaqı” və 2013-cü il prezident seçkiləri ilə bağlı iddialara əsaslanır. Xidmətin açıqlamasında təqsirləndirilən şəxslərin hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi və konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsi barədə sövdələşdiyi iddia edilir. Bunlar istintaqın irəli sürdüyü ittihamlardır.

Ramiz Mehdiyev 1995-ci il fevralın 7-dən 2019-cu il oktyabrın 23-dək Prezident Administrasiyasının rəhbəri olub. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 23 oktyabr tarixli sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilib. Daha sonra 2019–2022-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsində çalışıb

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