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Cəmiyyət

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

1news Redaksiyası08:58 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

 

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

 

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