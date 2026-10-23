 "Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb | 1news.az | Xəbərlər
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"Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb

1news Redaksiyası10:56 - Bu gün
"Həzi Aslanov" metrostansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb

Bu gün "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov" stansiyasında dalanın yenidən qurulması yekunlaşıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, yenidənqurma işləri təxminən 280 metrlik sahədə üç mərhələ üzrə həyata keçirilib.

Əvvəlki mərhələlərdə təmir-bərpa işləri tamamlanıb, yan divarlar və döşəmə boyunca məhlulvurma-hamarlama prosesi icra olunub. Həmçinin döşəmə, divar və tavan hissələrdə gücləndirmə tədbirləri görülüb. Orta yolların arakəsmə divarları tam yenidən inşa edilib.

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