Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qarşılayıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Daha sonra Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıb.
Happening now: A tête-à-tête meeting between the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov with the Minister of External Affairs of India Subrahmanyam Jaishankar has just commenced, to discuss the bilateral agenda and exchange views on regional and international developments. — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 23, 2026
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