Rəsmi Bakı: Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Qazaxıstanın Milli Günü münasibətilə qardaş Qazaxıstan xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımızı çatdırırıq! Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir və iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin daha da dərinləşdirilməsinə sadiqdir.
Milli Gününüz mübarək!" – paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations and best wishes to the brotherly people and the Government of the Republic of Kazakhstan on the occasion of Kazakhstan’s National Day! Azerbaijan highly values its strategic partnership with Kazakhstan and remains committed to further deepening the bonds of friendship between our two countries. Happy National Day! 🇦🇿🇰🇿 @MFA_KZ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 25, 2026