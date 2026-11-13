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Siyasət

Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib

1news Redaksiyası16:10 - Bu gün
Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Füceyrə əmirliyində 14 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı bu ölkəyə başsağlığı verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" hesabında məlumat yayıb.

"BƏƏ-nin Füceyrə əmirliyində baş vermiş, 14 nəfərin həyatına son qoyan və onlarla insanın xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası bizi dərindən kədərləndirib.

Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanların hamısına tezliklə və tam sağalmalarını arzulayırıq.

Bu ağır gündə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə həmrəy olduğumuzu bildiririk", - deyə məlumatda bildirilib.

 

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