 "Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

1news Redaksiyası16:50 - Bu gün
"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzi müsəlman ölkələrinin dostluğunu, qardaşlığını və mədəni birliyini dünyaya nümayiş etdirir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin direktoru Firdevs Abdullaxalıyev "Özbəkistan və Azərbaycan: ortaq tarixi irs, İslam sivilizasiyası və müasir elmi əməkdaşlıq" mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, Mərkəz xalqların müəllimlərini və əcdadlarını birləşdirən dəyərləri təcəssüm etdirir. Regionlar arasında tarixi əlaqələrin kökləri isə İslamdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır.

"Xeyirli düşüncələr, xeyirli sözlər və xeyirli əməllər ideyası bu gün də insanları yaxşılığa çağırır. Mənəvi və memarlıq irsimiz bu əlaqələrin nə qədər dərin olduğunu bir daha sübut edir", – deyə o vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, sonrakı dövrlərdə İslam sivilizasiyası bu münasibətləri daha da zənginləşdirib, alimlər bir-birini inkişaf etdirən və tamamlayan möhtəşəm əsərlər yaradıblar. Özbəkistanda İbn Sinanın davamçıları onun elmi yolunu davam etdirib, Marağada inkişaf edən astronomiya ənənələri isə Səmərqənddəki tədqiqatları zənginləşdirib.

"Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si sonrakı dövrlərdə yaradılan şah əsərləri üçün tarixi ilham mənbəyi olub. Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai və Məhəmməd Füzuli bu ənənələri birləşdirərək ölməz əsərlər yaradıblar. Bu şairlərin və alimlərin yaradıcılığı xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələrin mövcudluğunu təsdiqləyir.

Dövlətlərimizin liderlərinin rəhbərliyi ilə akademik mərkəzlər yaradılır, muzeylər inkişaf etdirilir və müasir texnologiyalar tətbiq olunur. Gənc istedadlar yeni üfüqlər kəşf edir, İslam sivilizasiyasının elmi və humanist dəyərlərini müasir dünya ilə bölüşürlər. Özbəkistanda yaradılan Mərkəz də məhz bu məqsədə – alimlərin, yaradıcı insanların və gənclərin səylərini birləşdirməyə xidmət edir", – deyə Abdullaxalıyev qeyd edib.

O əlavə edib ki, Özbəkistan İslam Sivilizasiyası Mərkəzi akademiyalar, elmi mərkəzlər, universitetlər və muzeylərlə fəal əməkdaşlığa hazırdır.

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