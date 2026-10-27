Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslı yerli mütəxəssislər hazırlanacaq
Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslı yerli mütəxəssislərin hazırlanması məqsədilə "Fortinet" şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.
Bu barədə 1news.az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu barədə müzakirələr rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəşad Həsənovun şirkətin Yaxın Şərq, Türkiyə və MDB üzrə vitse-prezidenti Alen Penel ilə görüşündə aparılıb.
Görüşdə o cümlədən ali təhsil müəssisələrində "Fortinet Academic Partner Program"ın genişləndirilməsi müzakirə edilib.
Eyni zamanda şirkətlə "bulud" texnologiyaları, kiberhəllər, süni intellekt həlləri üzrə əməkdaşlıq imkanları haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.
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