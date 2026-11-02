Noyabrda ardıcıl 4 gün iş olmayacaq
Azərbaycanda bu ay ardıcıl 4 gün iş olmayacaq.
1news.az xəbər verir ki, ölkəmizdə noyabrın 8-i Zəfər Günü, noyabrın 9-u isə Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunur. Bu il Zəfər Günü bazar gününə təsadüf etdiyindən istirahət günü noyabrın 10-na keçirilib.
Beləliklə, noyabrın 7-dən 10-dək ardıcıl 4 gün iş olmayacaq. Noyabrın 11-i isə bayramlardan sonra ilk iş günü olacaq.
Onu da bildirək ki, 2026-cı ilin istehsalat təqviminə əsasən, beşgünlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün noyabr ayında ümumilikdə 11 qeyri-iş günü olacaq. Belə ki, həmin şəxslər üçün digər istirahət günləri də şənbə və bazar günlərinə təsadüf edir. Altıgünlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün isə ümumilikdə 7 qeyri-iş günü nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, 12 Noyabr - Konstitusiya Günü və 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü iş günü hesab edilən bayram günləridir.