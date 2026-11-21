Azərbaycan-Nepal mədəni əməkdaşlığı müzakirə olunub
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Yeni Delhidə keçirilən ŞƏT-in Sivilizasiyalararası Dialoq Forumu çərçivəsində Nepalın mədəniyyət, turizm və mülki aviasiya naziri Xadak Rac Paudel ilə görüşüb.
Bu barədə 1news.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, söhbət zamanı Azərbaycan ilə Nepal arasında mədəni əlaqələrin perspektivləri müzakirə olunub.
Tərəflər mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair hüquqi bazanın yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
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