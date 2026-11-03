 İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

1news Redaksiyası11:38 - Bu gün
İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Panama Respublikasının Prezidenti Xose Raul Mulino Kinteroya təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Panama Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

Əminəm ki, Azərbaycan-Panama dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Panama xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

Paylaş:
132

Aktual

Cəmiyyət

“Bank Respublika” və “AccessBank” strateji əqdin uğurla başa çatdığını elan ediblər

1news TV

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Cəmiyyət

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Prezident Laosun yeni səfirini qəbul edib

İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Milli Məclis İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb

Son xəbərlər

Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Nəsimi Musayevin ifadəsi barədə danışıb

Bu gün, 17:59

“Expressbank” Bərdədə 300 ağac əkib

Bu gün, 17:56

Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq

Bu gün, 17:52

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Bu gün, 17:44

İranda yanvar etirazları ilə bağlı iki nəfər edam edildi

Bu gün, 17:37

Bakıda metrodan pulsuz istifadə edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:26

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Bu gün, 17:10

Separatçı əməllərin təşkilinə görə beynəlxalq axtarışda olan Murad Fetiyev həbs edilib

Bu gün, 17:08

Təkcə dronlarla izah olunmayan qələbə – amerikalı hərbi ekspertlər Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki strategiyasını araşdırıblar

Bu gün, 17:05

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin yeni sədri kimdir? – DOSYE

Bu gün, 16:46

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib

Bu gün, 16:28

Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı dəyişib

Bu gün, 16:21

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

Bu gün, 16:20

Əli Kərimli və Məmməd İbrahimin məhkəməsi başladı

Bu gün, 16:05

Ermənistan Çindəki səfirliyinə hərbi attaşe təyin edib

Bu gün, 15:50

Xəstəxanalarda xidmət çeşidləri artırılacaq - TƏBİB

Bu gün, 15:37

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Bu gün, 15:34

Mobil telefonlar da POS-terminal sayılacaq

Bu gün, 15:10

Parlamentdə 2027-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi başlayır

Bu gün, 14:56

Nepalda iki helikopter eniş zolağında toqquşub: ölən və yaralanan var

Bu gün, 14:50
Bütün xəbərlər