 İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

1news Redaksiyası14:01 - Bu gün
İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Maliki qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, ICESCO-nun Baş direktoru Azərbaycanda VII Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun uğurla keçirilməsi münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi.

Salim bin Məhəmməd əl-Maliki Prezident İlham Əliyevin Forumda çıxışının böyük maraq doğurduğunu vurğuladı. O, xüsusilə dünyada münaqişələrin davam etdiyi bir şəraitdə dövlətlərin müharibələrin dayandırılması ilə bağlı Azərbaycanın təcrübəsinə müraciət etməsinin vacibliyini, həmçinin dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə dair Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlərin müasir beynəlxalq münasibətlər baxımından xüsusi aktuallıq kəsb etdiyini bildirdi.

ICESCO-nun Baş direktoru təşkilatın fəaliyyətinə göstərdiyi davamlı dəstəyə və könüllü maliyyə töhfələrinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə etdi. O, ICESCO-nun qarşısında mühüm vəzifələrin dayandığını qeyd edərək Azərbaycanın təşkilata üzv olan müsəlman ölkələrində təhsilin inkişafına yönəlmiş layihələrə verdiyi dəstəyin yüksək qiymətləndirildiyini vurğuladı.

Salim bin Məhəmməd əl-Maliki bu xüsusda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə əməkdaşlığı xüsusi qeyd etdi, onun dəstəyi ilə müsəlman ölkələrində həyata keçirilən humanitar və təhsil layihələrinin əhəmiyyətinə toxundu.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə ICESCO arasında əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində daim səylər göstərdiyini bildirdi.

Gələn il Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşünə ev sahibliyi edəcəyini və təşkilata sədrliyi həyata keçirəcəyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bundan sonra da həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm də ICESCO-nun fəaliyyətinə dəstəyini davam etdirəcəyini vurğuladı.

Görüşdə Azərbaycan ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın gündəliyində duran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Paylaş:
59

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Cəmiyyət

Mirsaleh Seyidov vəzifəsindən azad edildi, Sahib Rzayev Penitensiar xidmətin rəisi təyin edilib

Siyasət

İlham Əliyev: Kiminsə bizə nəyisə diktə edə biləcəyi barədə düşüncələr qətiyyətli mövqeyimizlə qarşılanacaq

Siyasət

İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır

Rəsmi

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edib - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Prezidentin Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib

Azərbaycanda Qarabağ Milli Parkı yaradılır

Azərbaycanla BMT arasında Anlaşma Memorandumu təsdiq edilib

Son xəbərlər

Leyla Əliyeva Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:30

Model Razi Əliyevanı döyməkdə təqsirləndirilən iş adamı ilə bağlı məhkəmə qərarı

Bu gün, 14:29

Salyanda ailə faciəsi: bir nəfər öldü, iki nəfər yaralandı

Bu gün, 14:18

İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Bu gün, 14:01

Penitensiar xidmətin yeni rəisi kimdir? - DOSYE

Bu gün, 13:41

Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışları başa çatıb

Bu gün, 13:22

Hüseyn Hüseynov: Azərbaycan Sahibkarlığın İnkişafı Fondu təxminən 240-dan çox biznesə dəstək göstərmişdir.

Bu gün, 13:15

Mirsaleh Seyidov vəzifəsindən azad edildi, Sahib Rzayev Penitensiar xidmətin rəisi təyin edilib

Bu gün, 13:08

Rəşad Əzizov: Bakı prosesi mədəniyyətlərarası dialoqun təşkil edilməsi missiyası əvvəlkindən daha böyük əhəmiyyət kəsb edir

Bu gün, 13:06

Ramil Həsən AK Parti rəsmisi ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edib

Bu gün, 12:59

Siyəzəndə dəhşətli qətl: Qadın qohumu tərəfindən öldürüldü

Bu gün, 12:45

Xalq artisti Zaur Rzayevin son vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 12:33

Sabah Bakıda buludlu və yağışlı hava gözlənilir

Bu gün, 12:16

Qazaxda 36 yaşlı kişi hamamda yanıq xəsarətləri aldı

Bu gün, 12:11

Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub

Bu gün, 12:10

Zərərçəkənlə barışdı, məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı — mühüm qərar

Bu gün, 11:42

Azərbaycan XİN: BƏƏ dövlət nazirinin BMT Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini alqışlayırıq

Bu gün, 11:37

Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslı yerli mütəxəssislər hazırlanacaq

Bu gün, 11:20

İlham Əliyev: Kiminsə bizə nəyisə diktə edə biləcəyi barədə düşüncələr qətiyyətli mövqeyimizlə qarşılanacaq

Bu gün, 10:55

Bakıda yeni park salınır - FOTO

Bu gün, 10:48
Bütün xəbərlər