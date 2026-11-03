 Prezident Laosun yeni səfirini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezident Laosun yeni səfirini qəbul edib

1news Redaksiyası11:26 - Bu gün
Prezident Laosun yeni səfirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 3-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Siphandon Oybuabuddini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

Dövlətimizin başçısı səfirin etimadnaməsini Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitin ötən ay ölkəmizə rəsmi səfərindən sonra təqdim etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev səfərin çox uğurlu olduğunu dedi. Bildirdi ki, münasibətlərimizin dostluq xarakterini nümayiş etdirən bu səfər zamanı ikitərəfli əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq təşkilat çərçivəsində əməkdaşlıq ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu.

Azərbaycan Prezidenti Bakıda keçirilmiş Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Görüşündə Laosun yüksək səviyyədə iştirak etdiyini dedi. Dövlətimizin başçısı AQEM-in beynəlxalq nüfuzunun artdığını vurğuladı, məhz ölkəmizin sədrliyi dövründə Laosun bu təşkilatın tamhüquqlu üzvü olmasının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyinin daha 2 il uzadılması ilə bağlı qərarın bütün üzv dövlətlər, o cümlədən Laos tərəfindən dəstəklənməsinə görə minnətdarlığını bildirdi, bunu ölkəmizə olan hörmətin nümunəsi kimi qiymətləndirdi.

Dövlətimizin başçısı səfirə diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzuladı.

Qəbula görə təşəkkür edən səfir Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitin salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev salamlara və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Laos dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi.

Səfir, həmçinin qeyd etdi ki, Laos Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı göstərilən qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə və xalqımıza bir daha minnətdarlığını bildirir. O, Laos Prezidentinin ölkəsinə rəsmi səfərlə bağlı dəvətini dövlətimizin başçısına çatdırdı.

Səfir fəaliyyəti dövründə əməkdaşlığımızın inkişafı istiqamətində səylə çalışacağını dedi.

Söhbət zamanı əlaqələrimizin perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Paylaş:
188

Aktual

Cəmiyyət

“Bank Respublika” və “AccessBank” strateji əqdin uğurla başa çatdığını elan ediblər

1news TV

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Cəmiyyət

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyevdən Ərdoğana təbrik məktubu

İlham Əliyev Panama Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Milli Məclis İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesabları: Oxucuların nəzərinə

Son xəbərlər

Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Nəsimi Musayevin ifadəsi barədə danışıb

Bu gün, 17:59

“Expressbank” Bərdədə 300 ağac əkib

Bu gün, 17:56

Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq

Bu gün, 17:52

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Bu gün, 17:44

İranda yanvar etirazları ilə bağlı iki nəfər edam edildi

Bu gün, 17:37

Bakıda metrodan pulsuz istifadə edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:26

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Bu gün, 17:10

Separatçı əməllərin təşkilinə görə beynəlxalq axtarışda olan Murad Fetiyev həbs edilib

Bu gün, 17:08

Təkcə dronlarla izah olunmayan qələbə – amerikalı hərbi ekspertlər Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki strategiyasını araşdırıblar

Bu gün, 17:05

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin yeni sədri kimdir? – DOSYE

Bu gün, 16:46

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib

Bu gün, 16:28

Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı dəyişib

Bu gün, 16:21

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

Bu gün, 16:20

Əli Kərimli və Məmməd İbrahimin məhkəməsi başladı

Bu gün, 16:05

Ermənistan Çindəki səfirliyinə hərbi attaşe təyin edib

Bu gün, 15:50

Xəstəxanalarda xidmət çeşidləri artırılacaq - TƏBİB

Bu gün, 15:37

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Bu gün, 15:34

Mobil telefonlar da POS-terminal sayılacaq

Bu gün, 15:10

Parlamentdə 2027-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi başlayır

Bu gün, 14:56

Nepalda iki helikopter eniş zolağında toqquşub: ölən və yaralanan var

Bu gün, 14:50
Bütün xəbərlər