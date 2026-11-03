 Meksikada kiçik təyyarə yaşayış ərazisinə düşüb, 2 nəfər ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Meksikada kiçik təyyarə yaşayış ərazisinə düşüb, 2 nəfər ölüb

1news Redaksiyası13:18 - Bu gün
Meksikada kiçik təyyarə yaşayış ərazisinə düşüb, 2 nəfər ölüb

Meksikanın Hidalqo ştatında kiçik təyyarənin yaşayış məntəqəsinə düşməsi nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Meksika Mülki Aviasiya Federal Agentliyi (AFAC) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Cessna 210” tipli təyyarə Hidalqo ştatının Paçuka şəhərindəki hava limanından Morelos ştatında yerləşən Kuernavaka Beynəlxalq Hava Limanına uçmaq üçün havaya qalxıb.

Lakin təyyarə Paçuka şəhərinin Venta Prieta məhəlləsində yaşayış ərazisinə düşüb. Nəticədə təyyarədə olan 2 nəfər ölüb.

Hadisə yerinə Mülki Müdafiə, yanğınsöndürmə və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

AFAC-ın məlumatına görə, qəzanın başvermə səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Paçuka Hava Limanının rəhbər heyəti hadisə yerində araşdırmalara başlayıb. Faktla bağlı inzibati təhqiqat açılıb.

Paylaş:
151

Aktual

Cəmiyyət

“Bank Respublika” və “AccessBank” strateji əqdin uğurla başa çatdığını elan ediblər

1news TV

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Cəmiyyət

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Dünya

Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq

Ermənistan Çindəki səfirliyinə hərbi attaşe təyin edib

Nepalda iki helikopter eniş zolağında toqquşub: ölən və yaralanan var

Meksikada kiçik təyyarə yaşayış ərazisinə düşüb, 2 nəfər ölüb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

İsraildə səslərin hesablanması davam edir: Netanyahunun blokunun mandat sayı artır

Hollivud ulduzu Elke Sommer vəfat edib - FOTO

İordaniya sərhədçiləri Suriyadan silahlı qrupun ölkəyə keçid cəhdinin qarşısını alıb

Son xəbərlər

Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Nəsimi Musayevin ifadəsi barədə danışıb

Bu gün, 17:59

“Expressbank” Bərdədə 300 ağac əkib

Bu gün, 17:56

Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq

Bu gün, 17:52

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Bu gün, 17:44

İranda yanvar etirazları ilə bağlı iki nəfər edam edildi

Bu gün, 17:37

Bakıda metrodan pulsuz istifadə edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:26

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Bu gün, 17:10

Separatçı əməllərin təşkilinə görə beynəlxalq axtarışda olan Murad Fetiyev həbs edilib

Bu gün, 17:08

Təkcə dronlarla izah olunmayan qələbə – amerikalı hərbi ekspertlər Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki strategiyasını araşdırıblar

Bu gün, 17:05

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin yeni sədri kimdir? – DOSYE

Bu gün, 16:46

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib

Bu gün, 16:28

Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı dəyişib

Bu gün, 16:21

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

Bu gün, 16:20

Əli Kərimli və Məmməd İbrahimin məhkəməsi başladı

Bu gün, 16:05

Ermənistan Çindəki səfirliyinə hərbi attaşe təyin edib

Bu gün, 15:50

Xəstəxanalarda xidmət çeşidləri artırılacaq - TƏBİB

Bu gün, 15:37

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Bu gün, 15:34

Mobil telefonlar da POS-terminal sayılacaq

Bu gün, 15:10

Parlamentdə 2027-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi başlayır

Bu gün, 14:56

Nepalda iki helikopter eniş zolağında toqquşub: ölən və yaralanan var

Bu gün, 14:50
Bütün xəbərlər