Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq
ABŞ İsrailə illik 4 milyard dollarlıq hərbi yardımı dayandıracaq.
1news.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News”a açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə bu barədə razılığa gəlib.
"Biz bir neçə ay əvvəl razılaşdıq və onlar (israillilər) bununla razıdırlar. Çünki İsrail uğurlu bir ölkədir. Onlara yardım lazım deyil və daha onlara kömək etməyəcəyik”, - Tramp bildirib.
O əlavə edib ki, ehtiyac yarandıqda, ABŞ İsrailə kömək edəcək.
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