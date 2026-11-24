Telefonla peşəkar foto çəkməyin 7 sirri: Samsung Galaxy ilə hər kadrı sənət əsərinə çevirin - FOTO
Bir vaxtlar yüksək keyfiyyətli fotoşəkillər çəkmək üçün peşəkar kamera və xüsusi avadanlıq tələb olunurdu.
Bu gün isə smartfon texnologiyalarının inkişafı fotoqrafiyanı hər kəs üçün daha əlçatan edib. Xüsusilə Samsung Galaxy S26 seriyasının qabaqcıl kamera sistemləri və süni intellekt imkanları gündəlik anları peşəkar görünüşlü kadrlara çevirməyə kömək edir.
Seriyanın ən qabaqcıl modeli Galaxy S26 Ultra 200 MP əsas kamera, 50 MP ultra genişbucaqlı kamera, 50 MP telefoto və 10 MP əlavə telefoto kamera ilə təchiz olunub. Bu kamera sistemi portretlərdən mənzərələrə, yaxın planlardan uzaq obyektlərə qədər müxtəlif çəkiliş ssenariləri üçün geniş imkanlar təqdim edir.
Bəs smartfon kamerasının bütün imkanlarından necə yararlanmaq olar? Samsung Galaxy ilə daha təsirli fotolar çəkmək üçün 7 faydalı məsləhəti təqdim edirik.
1. İşıqdan düzgün istifadə edin — 200 MP ilə detalları qoruyun
Peşəkar fotoqrafiyanın əsas qaydalarından biri düzgün işıqlandırmadır. Təbii işıq, xüsusilə səhər və gün batımına yaxın saatlarda, daha yumşaq kölgələr və balanslı rənglər yaratmağa kömək edir.
Samsung Galaxy S26 Ultra-nın 200 MP əsas kamerası və f/1.4 diafraqması detallı görüntülər əldə etmək üçün geniş imkanlar təqdim edir. Geniş diafraqma obyektivə daha çox işıq daxil olmasına şərait yaradır ki, bu da zəif işıqlandırmada xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Yüksək ayırdetmə qabiliyyəti sayəsində uyğun çəkiliş rejimində əldə edilən fotoların müəyyən hissəsini kəsərək yeni kompozisiya yaratmaq da mümkündür.
2. Kompozisiyanı düzgün qurun — 50 MP ultra genişbucaqlı kameradan yararlanın
Uğurlu fotonun sirri yalnız kameranın gücündə deyil, obyektin kadrda düzgün yerləşdirilməsindədir.
Samsung Galaxy S26 Ultra-nın 50 MP ultra genişbucaqlı kamerası geniş mənzərələri, memarlıq nümunələrini və qrup fotolarını bir kadra yerləşdirməyə kömək edir.
Daha balanslı görüntü üçün kamera parametrlərində tor xətlərini aktivləşdirərək üçdəbir qaydasından istifadə etmək olar. Bu zaman əsas obyekti kadrın mərkəzindən bir qədər kənarda yerləşdirmək fotoya daha maraqlı kompozisiya qazandıra bilər.
3. Uzaqdakı detalları yaxınlaşdırın — 5x optik zoom
Bəzən ən maraqlı kadrlar bizdən uzaqda yerləşir: şəhərin memarlıq detalları, təbiət mənzərələri və ya səhnədə baş verən hadisələr.
Galaxy S26 Ultra 3x və 5x optik zoom, eləcə də sensor texnologiyası vasitəsilə 10x optik keyfiyyətli zoom imkanı təqdim edir. Telefonun 100x-ə qədər rəqəmsal zoom funksiyası da mövcuddur.
Optik zoom uzaqdakı obyektləri çəkərkən detalları daha yaxşı qorumağa kömək edir. Yüksək rəqəmsal böyütmə zamanı isə nəticə işıqlandırma və telefonun sabitliyindən asılı olaraq dəyişə bilər.
4. Portretlərə peşəkar görünüş qazandırın
Yaxşı portret çəkilişində əsas məqsəd insanı ön plana çıxarmaq və fonun diqqəti yayındırmasının qarşısını almaqdır.
Samsung Galaxy smartfonlarının Portret rejimi fon bulanıqlığı effekti yaradaraq əsas obyektin daha aydın seçilməsinə kömək edir.
Galaxy S26 Ultra-nın kamera sistemi və təsvir emalı texnologiyaları müxtəlif işıqlandırma şəraitində üz cizgilərini və detalları qorumağa yönəlib.
Daha yaxşı nəticə üçün çəkilən şəxsi fondan bir qədər aralı yerləşdirmək və yumşaq işıqdan istifadə etmək tövsiyə olunur.
5. Kamera parametrlərini özünüz idarə edin
Yaradıcı çəkilişlər üçün avtomatik rejim hər zaman kifayət etməyə bilər.
Galaxy S26 Ultra-nın Pro rejimində ISO, ekspozisiya müddəti, ağ balansı və fokus kimi parametrləri əl ilə tənzimləmək mümkündür.
Məsələn, hərəkətdə olan obyektləri daha aydın göstərmək üçün qısa ekspozisiya müddəti, işıq izləri yaratmaq üçün isə sabit telefonla daha uzun ekspozisiya istifadə oluna bilər.
Bu imkanlar istifadəçilərə müxtəlif fotoqrafiya üslublarını sınamaq azadlığı verir.
6. Hərəkətli anları yüksək keyfiyyətlə yadda saxlayın
Bəzən bir foto əvəzinə video hadisənin atmosferini daha yaxşı çatdırır.
Samsung Galaxy S26 Ultra 8K keyfiyyətdə 30 kadr/saniyə, Pro Video rejimində isə 4K keyfiyyətdə 120 kadr/saniyəyə qədər video çəkilişini dəstəkləyir.
4K 120 fps xüsusilə sürətli hərəkətlərin qeydə alınması və uyğun montaj zamanı axıcı yavaşladılmış kadrların hazırlanması üçün faydalıdır.
Beləliklə, istifadəçilər həm yüksək keyfiyyətli fotolar, həm də yaradıcı videolar hazırlaya bilirlər.
7. Galaxy AI ilə fotolarınızı yenidən yaradın
Fotoqrafiya çəkiliş düyməsinə toxunmaqla bitmir. Redaktə mərhələsi də yaradıcı prosesin mühüm hissəsidir.
Samsung Galaxy S26 seriyasında Galaxy AI əsaslı redaktə imkanları fotolardakı obyektlərin yerini dəyişmək, arzuolunmaz elementləri aradan qaldırmaq və kompozisiyanı təkmilləşdirmək üçün əlavə alətlər təqdim edir.
Bu imkanlar sayəsində istifadəçilər uyğun redaktə tapşırıqlarını birbaşa smartfonlarında yerinə yetirə bilirlər.
Peşəkar fotoqrafiya artıq cibinizdədir
200 MP kamera, 50 MP ultra genişbucaqlı obyektiv, 5x optik zoom, 8K video və Galaxy AI kimi texnologiyalar Samsung Galaxy S26 Ultra-nı mobil fotoqrafiyaya maraq göstərənlər üçün güclü yaradıcı alətə çevirir.
Lakin ən vacib məqam dəyişmir: yaxşı foto düzgün işıq, maraqlı kompozisiya və yaradıcılıqdan başlayır. Samsung Galaxy isə bu ideyaları həyata keçirmək üçün texnoloji imkanlar təqdim edir.