Sabah Abşeronun bu ərazilərində qaz kəsiləcək
Noyabrın 27-də Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərinin bir hissəsində, Kənd Xırdalanda və Masazır qəsəbəsinin Cantəpə yaşayış ərazisində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, SOCAR-ın “Qaz İxrac” İdarəsi tərəfindən aparılacaq təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar noyabrın 27-də saat 09:00-dan işlər başa çatanadək qeyd olunan ərazilərin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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