Google Maps привел автомобиль на недостроенный мост – трое людей погибли

Трое мужчин погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за того, что их машина упала с недостроенного моста в реку.

Как сообщает Hindustan Times, это произошло из-за ошибки в Google Maps.

Отмечается, что они ехали на свадьбу, следуя навигатору, и не знали, что мост еще не завершен. Когда машина заехала на него, конструкция обвалилась, и автомобиль упал в реку.

Местные жители обнаружили поврежденное авто на мелководье и сообщили о происшествии. Полиция быстро прибыла на место, чтобы извлечь тела и начать расследование. Двух мужчин уже опознали.

Семья погибших обвинила местные власти в халатности, требуя расследования и привлечения к ответственности за отсутствие предупреждающих знаков и барьеров на строительной площадке.