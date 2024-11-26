Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ

Государства Группы семи (G7) рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России.

Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран "семерки" в Италии.

По словам Блинкена, страны "семерки" заканчивают подготовку к передаче Украине кредита в размере $50 млрд за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России. "На прошлой неделе США ввели последние к настоящему моменту санкции в отношении финансового сектора России, в том числе против Газпромбанка. Думаю, можно также ожидать дальнейших действий со стороны стран G7", - заявил Блинкен.

21 ноября Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций. Под эти санкции попал в том числе Газпромбанк, на который ранее такие ограничения не распространялись. Кредитная организация сообщала, что фиксирует трудности в работе карт UnionPay за рубежом, клиенты получили предупреждения с советом снять наличные для оплаты покупок.