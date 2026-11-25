Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложением изменить подход к организации трудовой миграции в Россию — чтобы иностранные граждане, приезжающие в РФ для работы, делали это без членов своих семей.

Как сообщает RG, политик поднял эту тему на пленарном заседании, предложив правительству — министру экономического развития Максиму Решетникову и его коллегам — проанализировать законодательство других стран. По его словам, в государствах, привлекающих трудовых мигрантов, стандартной практикой является въезд работника без семьи.

«Когда мы говорим о других странах, там нет такого, что человек приезжает с огромным семейством, — пояснил Володин. — Приехал в эту страну человек поработать, он приехал один, отработал и уехал».

Главный аргумент Володина — приезд работников с близкими создает значительную нагрузку на социальную сферу.