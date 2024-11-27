Арестован тиктокер «Рошка»

Продолжаются соответствующие меры со стороны полиции в отношении лиц,которые открыто проявляют неуважение к обществу и делают неэтичные публикации на социальных платформах, особенно во время прямых трансляций.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, задержан тиктокер Ровшан Сулейманзаде, известный под псевдонимом «Рошка», 1996 г. р.

У него было обнаружено и изъято наркотическое средство — марихуана.

По соответствующему решению Р.Сулейманзаде был административно арестован на 45 суток.

Напоминаем, что за аналогичные действия Р.Сулейманов уже был административно арестован на 20 суток в апреле этого года.