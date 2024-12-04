На станции «28 Мая» пассажиры метро эвакуированы из-за неисправности поезда

В бакинском метро произошел сбой в движении поездов.

Об этом сообщил пресс-секретарь закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, когда поезд, следовавший по "зеленой линии" по маршруту "Ахмедлы" - "Дарнагюль", находился на станции "28 Мая", машинист потребовал провести осмотр поезда без пассажиров в связи с возможной неисправностью.

"По этой причине пассажиров высадили на станции "28 Мая". В настоящее время проводится осмотр поезда. Будет предоставлена дополнительная информация", - сказал он.