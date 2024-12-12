Творец истории: Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня с самого раннего утра люди неиссякаемым потоком приходят в Аллею почетного захоронения, чтобы почтить светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева – выдающейся личности, которому принадлежит исключительная роль в новейшей истории Азербайджана.

Со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, проходит 21 год.

Общенациональный лидер очень много сделал для Азербайджана как в советский период, так и после восстановления страной государственной независимости.

Возглавив, по требованию народа, независимый Азербайджан в сложнейший период его истории, Гейдар Алиев устранил нависшую над республикой угрозу потери государственности и приложил титанические усилия для сохранения и укрепления ее независимости.

Самая большая мечта и самое большое достижение общенационального лидера – это могущественное и независимое Азербайджанское государство, это гордость в глазах нашего народа, который сегодня ходит с высоко поднятой головой. Именно Гейдар Алиев, с присущим ему стратегическим мышлением и политической дальновидностью, заложил основы исторической Победы в священной Отечественной войне, покончившей с почти тридцатилетней оккупацией азербайджанских земель.

Благодаря победоносной Азербайджанской армии, которая под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева полностью восстановила территориальную целостность и государственный суверенитет нашей страны, в настоящее время государственный флаг Азербайджана гордо развевается в Шуше, Ханкенди, Лачыне, Ходжалы, Джебраиле…на всех освобожденных землях Карабаха и Восточного Зангезура.

Великая Победа Азербайджана, его сильная Армия, высокий международный авторитет, экономическая мощь – все это логический результат заложенной великим лидером стратегии развития.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев навсегда останется в памяти благодарного азербайджанского народа как мудрый и дальновидный руководитель, посвятивший всю свою жизнь прогрессу и величию Азербайджана.

Политический отдел 1news.az