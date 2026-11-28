Автор: заместитель главы Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф. Мамедова

Пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира» после определенного перерыва состоялась в Армении. Представители гражданских обществ Азербайджана и Армении продолжили диалог после общественно-информационного напряжения в сентябре.

Мирный процесс не застрахован от таких напряженных периодов, однако за последние несколько недель двусторонний формат показал устойчивость, были проведены встречи на уровне лидеров, были приняты решения о расширении сфер взаимодействия, создались основания для увеличения позитивного контента. Это влияет на восприятие обществ. Азербайджан и Армения на двусторонней основе предприняли шаги в направлении выхода из ситуации и не теряли коммуникацию.

Нынешняя встреча «Моста мира» позволила обсудить кризисную ситуацию, влияние на мирный процесс, а также место и роль гражданского общества, той его части, которая вовлечена в мирный процесс.

На протяжении двух дней наряду с общими обсуждениями впервые были проведены обсуждения в тематических комитетах, где участвовали специалисты в конкретных сферах. Это позволило наладить контакты между специалистами.

Встречи с официальными лицами являются традиционной частью диалога. На этот раз удалось познакомиться с секретарем Совета Безопасности Армении Аленом Симоняном, провести обстоятельную дискуссию с большим набором вопросов о мирной повестке. Встреча с заместителем МИДВТ Армении Вааном Костаняном создала возможность узнать о внешнеполитических приоритетах Армении и о взаимодействии с Азербайджаном на дипломатическом уровне.

Наряду с обсуждением острых тем мирной повестки, также посвятили отдельную сессию обсуждений о будущем, о том, на что мы можем повлиять.