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Ренате Брисон: БИГ - важный союзник в борьбе за независимость Сен-Мартена

First News Media12:00 - Сегодня
Ренате Брисон: БИГ - важный союзник в борьбе за независимость Сен-Мартена

Бакинская инициативная группа (БИГ) является важным союзником в борьбе за обретение Сен-Мартеном независимости.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил секретарь фонда Pro Soualiga Ренате Брисон, участвующий в конференции «Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба» в Баку.

«БИГ поддерживает контакты с ООН и может помочь донести до международной общественности горести народов, находящихся под колониальным гнетом», - сказал он.

Брисон с уверенностью подчеркнул, что благодаря поддержке Инициативной группы колонизированные народы смогут обрести независимость.

По его словам, метрополия подчинила институты власти и самоуправления на Сен-Мартене, в результате граждане не могут сами выбирать политиков, которые будут управлять обществом.

«Это неприемлемо. Народ сам должен выбирать политиков или парламентариев, которые будут принимать решения во благо общества. Этого никоим образом не должны делать голландское государство и губернаторы», - сказал Брисон.

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