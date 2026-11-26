В Армении стартовала пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира», в которой принимают участие в общей сложности 60 представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Двусторонние обсуждения в расширенном составе проходят в формате круглого стола.

В повестке встречи — укрепление азербайджано-армянского мирного процесса, развитие взаимного доверия между обществами двух стран, перспективы экономического сотрудничества и открытия региональных коммуникаций, гуманитарные вопросы, взаимодействие в сфере образования и работа с молодежью.

10:08

26–27 ноября 2026 года в Армении в рамках Инициативы «Мост мира» пройдут двусторонние обсуждения в расширенном составе в формате круглого стола с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В центре внимания участников окажутся мирная повестка, согласованная на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, инициативы по укреплению и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса, а также конкретные меры по формированию и развитию взаимного доверия между обществами двух стран.

В ходе встречи также будут рассмотрены возможности налаживания устойчивого экономического сотрудничества, развития торговли и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Отдельное внимание будет уделено гуманитарным вопросам, взаимодействию в сфере образования, работе с молодежью, а также перспективам установления прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ Азербайджана и Армении.