Повстанцы взяли под контроль Дамаск, премьер выразил готовность передать власть

На фоне наступления сил оппозиции подразделения сирийской армии покидают центр столицы Дамаска.

Как сообщается со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, оппозиционные силы достигли площади Омейядов в центре Дамаска и захватили штаб-квартиру государственного сирийского телевидения.

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом, и передать власть мирным путем.

По информации агентства Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу Дамаск на фоне последних событий в стране. Его самолет направился в неизвестном направлении.