Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолёта ВВС Турции в провинции Эскишехир.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, вертолёт AS-532 потерпел крушение во время учебного полёта.

Обломки воздушного судна были обнаружены. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

22:00

Военный вертолёт AS-532, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции, потерпел крушение во время учебного полёта в провинции Эскишехир.

Как сообщает Anadolu Ajansı, вертолёт вылетел на учебное задание из Эскишехира.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что обломки воздушного судна обнаружены, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Крушение произошло в районе Йорюкакчайыр. Информация о состоянии находившихся на борту пока не приводится.