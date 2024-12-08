Началась поездка участников Международной парламентской конференции в Карабах - ФОТО

Началась поездка в Карабах участников Международной парламентской конференции «Парламентаризм: традиции и перспективы», проведенной в Милли Меджлисе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация самолетом прибыла в Физулинский международный аэропорт.

Гости ознакомятся с разрушениями, совершенными в Физули, который на протяжении почти 30 лет находился под армянской оккупацией, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения района от оккупации.

После ознакомления с Физули делегация посетит Шушу, Ханкенди и Ходжалы.