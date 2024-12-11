Трамп планирует издать более 25 указов в первый день на посту президента

Избранный президент США Дональд Трамп планирует в день вступления в должность, 20 января 2025 года, издать более 25 указов и директив.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, будущий американский лидер заявил своей команде, что намерен произвести «большой фурор», издав множество указов за меньшие сроки, чем во время своего первого срока президентства в 2016-2020 годах. В связи с этим агентство напоминает, что действующий глава Белого дома Джо Байден в свой первый день в должности президента издал 17 указов, многие из которых прекращали действие введенных при Трампе положений.

При этом, как отмечают источники агентства, в команде республиканца осознают, что разработка и издание указов требует значительных усилий и координации между ведомствами, в результате чего реальное количество подписанных в первый день президентства Трампа указов может оказаться меньше. По данным источников, главную координирующую роль в издании указов сыграет будущий помощник Трампа Стивен Миллер.

Как пишет Reuters, ожидается, что указы первого дня президентства Трампа будут в основном сосредоточены на ужесточении миграционной политики США с целью предотвращения новых витков миграционного кризиса в южных районах страны у границы с Мексикой. Так, некоторые указы могут предусматривать предоставление полномочий миграционного ведомства США на арест ранее не судимых мигрантов, укрепление приграничной зоны и возобновление строительства стены вдоль границы.

Кроме того, новые указы Трампа, вероятно, будут включать меры по увеличению добычи энергоресурсов и сворачивание политики «позитивной дискриминации». Сам республиканец также обещал предпринять попытку положить конец традиции предоставления гражданства США по праву рождения вне зависимости от иммиграционного статуса родителей.

Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах президента США, обойдя кандидата от правящей Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

Источник: ТАСС