 Трамп планирует издать более 25 указов в первый день на посту президента | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп планирует издать более 25 указов в первый день на посту президента

First News Media17:43 - Сегодня
Трамп планирует издать более 25 указов в первый день на посту президента

Избранный президент США Дональд Трамп планирует в день вступления в должность, 20 января 2025 года, издать более 25 указов и директив.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, будущий американский лидер заявил своей команде, что намерен произвести «большой фурор», издав множество указов за меньшие сроки, чем во время своего первого срока президентства в 2016-2020 годах. В связи с этим агентство напоминает, что действующий глава Белого дома Джо Байден в свой первый день в должности президента издал 17 указов, многие из которых прекращали действие введенных при Трампе положений.

При этом, как отмечают источники агентства, в команде республиканца осознают, что разработка и издание указов требует значительных усилий и координации между ведомствами, в результате чего реальное количество подписанных в первый день президентства Трампа указов может оказаться меньше. По данным источников, главную координирующую роль в издании указов сыграет будущий помощник Трампа Стивен Миллер.

Как пишет Reuters, ожидается, что указы первого дня президентства Трампа будут в основном сосредоточены на ужесточении миграционной политики США с целью предотвращения новых витков миграционного кризиса в южных районах страны у границы с Мексикой. Так, некоторые указы могут предусматривать предоставление полномочий миграционного ведомства США на арест ранее не судимых мигрантов, укрепление приграничной зоны и возобновление строительства стены вдоль границы.

Кроме того, новые указы Трампа, вероятно, будут включать меры по увеличению добычи энергоресурсов и сворачивание политики «позитивной дискриминации». Сам республиканец также обещал предпринять попытку положить конец традиции предоставления гражданства США по праву рождения вне зависимости от иммиграционного статуса родителей.

Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах президента США, обойдя кандидата от правящей Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

Источник: ТАСС

Поделиться:
123

Актуально

Точка зренияКонституционные барьеры на пути к миру: Почему Армения должна изменить основной ...
ОбществоВ Баку выпадет снег
LifestyleМесси, Суарес, Бускетс и Альба встретились с азербайджанскими фанатами в Crystal Hall – ...
АрменияЧартерный рейс вылетел из Иревана в Баку

В мире

Сирийская оппозиция отменила комендантский час в Дамаске
В Сирии разгромили могилу Хафеза Асада – отца Башара Асада - ВИДЕО
Трамп планирует издать более 25 указов в первый день на посту президента
Чартерный рейс вылетел из Иревана в Баку

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Зеленский назвал потери Украины в войне против РФ
Парламент Франции выразил вотум недоверия правительству
Трамп требует немедленного перемирия в Украине
МИД РФ: Асад решил оставить президентский пост

Последние новости

В Баку выпадет снегСегодня, 18:30Сирийская оппозиция отменила комендантский час в ДамаскеСегодня, 18:15В Сирии разгромили могилу Хафеза Асада – отца Башара Асада - ВИДЕОСегодня, 18:05Месси, Суарес, Бускетс и Альба встретились с азербайджанскими фанатами в Crystal Hall – ФОТОСегодня, 17:53Трамп планирует издать более 25 указов в первый день на посту президентаСегодня, 17:43Микаил Джаббаров встретился с президентом Международной федерации борьбыСегодня, 17:40Состоялось мероприятие на тему «Интернационализация науки и высшего образования» - ФОТОСегодня, 17:34Чартерный рейс вылетел из Иревана в БакуСегодня, 17:29Белый дом: Мы признаем законные опасения Турции в борьбе с терроризмомСегодня, 17:27Конституционные барьеры на пути к миру: Почему Армения должна изменить основной закон?Сегодня, 17:24Армению могут лишить права голоса в ОДКБСегодня, 17:16Бывший премьер Сирии подтвердил передачу дел переходному правительствуСегодня, 16:50Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию в СирииСегодня, 16:25Международные эксперты провели оценку антикоррупционной политики AzercellСегодня, 16:10Лионель Месси: «Баку, спасибо большое за теплый прием» - ВИДЕОСегодня, 16:00Зарегистрируйтесь в ABB Biz, используйте мобильный POS и получите кредит для бизнеса от 9%!Сегодня, 15:55«Мы живем в опасные недели войны»: Орбан о телефонном звонке ПутинуСегодня, 15:50Премьер Украины прилетел в ГерманиюСегодня, 15:40Чингиз Аскеров: Верховный суд должен задавать вектор философии праваСегодня, 15:30Ряд услуг в области травматологии могут быть включены в перечень ОМССегодня, 15:25
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35