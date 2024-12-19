Пожар в ресторане Neolit в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в складском помещении ресторана Neolit, расположенного на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку, потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом 1news.az сообщили в МЧС.

10:20

Благодаря оперативному вмешательству сил Государственной службы пожарной охраны МЧС АР удалось предотвратить распространение пожара в складской части Дома торжеств.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.

09:55

Пожар произошел в бакинском ресторане Neolit.

Согласно полученной Report информации, горит складское помещение ресторана.

В настоящее время силами МЧС принимаются меры по тушению пожара.

09:45

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку.

Об этом 1news.az сообщили в МЧС.

На место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. В настоящее время меры по ликвидации пожара продолжаются.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.