Пожар в ресторане Neolit в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар в складском помещении ресторана Neolit, расположенного на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку, потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Об этом 1news.az сообщили в МЧС.
10:20
Благодаря оперативному вмешательству сил Государственной службы пожарной охраны МЧС АР удалось предотвратить распространение пожара в складской части Дома торжеств.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются.
09:55
Пожар произошел в бакинском ресторане Neolit.
Согласно полученной Report информации, горит складское помещение ресторана.
В настоящее время силами МЧС принимаются меры по тушению пожара.
09:45
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице М.Алиева в Низаминском районе Баку.
Об этом 1news.az сообщили в МЧС.
На место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. В настоящее время меры по ликвидации пожара продолжаются.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.