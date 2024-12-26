«Мы поняли, что речь о выживании». Пассажир разбившегося Embraer о катастрофе

Выживший в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines под Актау Субхонкул Рахимов рассказал ТАСС, что в какой-то момент пассажиры поняли, что речь идет об их выживании, но паники на борту не было.

«По моим наблюдениям, было три попытки посадки самолета в Грозном. Он пошел на посадку, посадка у него не получалась, он набирал заново высоту, опять делал круг над Грозным, где он разворачивался, потом шел опять на посадку, опять у него не получалось, - вспоминает пассажир. - Я сильно не волновался, думал, ну, не может сесть - сейчас не может, ну, полетим в другой в город, там и сядем, самолет исправен».

Рахимов рассказал, что пассажиры осознали серьезность ситуации, когда самолет «ушел от Грозного» и «начал набирать сильную высоту». «И мы поняли, что дальше идет вопрос о выживании. Можно сказать, мы уже начали молиться», - признался собеседник агентства.

При этом, уточнил он, в целом все люди на борте вели себя сдержанно. «Паники, чтобы все друг на друга лезли, такого не было в самолете», - признался он, отметив профессиональное и выдержанное поведение стюардессы.

Рахимов уточнил, что сидел в задней части самолета, за ним располагались мужчины, а перед ним, через сиденье, три женщины. Далее, по его словам, они приземлились, и кто мог, начал выходить. Вскоре на помощь пострадавшим прибыли оперативные службы Казахстана.

Источник: ТАСС