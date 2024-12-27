AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО
Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановил полеты в еще три города России, передает 1news.az со ссылкой на авиакомпанию.
Как сообщается, приостановлены полеты в Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов.
13:25
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), принимая во внимание результаты первичного расследования крушения самолета Embraer 190 вследствие внешнего физического и технического вмешательства и возможные риски, которые могут возникнуть в безопасности полетов, с 28 декабря 2024 года и до завершения итогового расследования на основании решения Азербайджанского госагентства гражданской авиации приостанавливает рейсы из Баку в следующие города России:
• Минеральные Воды;
• Сочи;
• Волгоград;
• Уфа;
• Самара.
Отметим, что 25 декабря AZAL принял решение о приостановлении полетов из Баку в Грозный и Махачкалу.
Из соображений безопасности принято также решение о приостановлении полетов по указанным направлениям, включая Грозный и Махачкалу, и со стороны других авиакомпаний.
В связи с текущей ситуацией пассажиры, приобретшие билеты по этим направлениям, имеют право вернуть их по полной стоимости либо поменять бесплатно.