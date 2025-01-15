ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Неравнодушие спасет жизнь: сбор средств на лечение Султан Гурбановой - ФОТО

В редакцию 1news.az обратилась основатель благотворительной организации «Qəlbdən qəlbə» Камилла Акперова, которая в настоящее время занимается сбором средств для 14-летней Султан Гурбановой.

Как рассказала К.Акперова, Султан - девочка-подросток с непростой судьбой, и единственный человек, который взял на себя ответственность за нее, это её бабушка. Она работает, где только может, чтобы обеспечить внучке хоть какое-то будущее.

Султан поставлен диагноз: идиопатический сколиоз S-типа, где угол деформации достигает 67 градусов в грудном отделе и 85 градусов в грудопоясничном, и ситуация осложняется агрессивным прогрессированием болезни. С октября угол деформации увеличился более чем на 20 градусов. Учитывая локализацию, для исправления потребуется серьезное хирургическое вмешательство с установкой имплантов на уровне Th2-L4 (24-25 имплантов).

Без операции деформация продолжит прогрессировать, причиняя еще больше боли и ограничивая движения. Уже сейчас Султан трудно учиться, двигаться и просто жить, как другим детям её возраста.

Сама Султан очень талантливая девочка. Она очень любит рисовать. И даже недавно заняла первое место в конкурсе по рисованию.

Ее операция назначена на конец марта, и для её проведения требуется собрать 45 925 манатов.

Призываем всех неравнодушных проникнуться сочувствием к положению этого талантливого ребенка и оказать посильную помощь для ее лечения.

Для перевода средств из Азербайджана:

CardtoCard 4244 4848 4715 8510

•Переводы возможны так же через аппараты Million - Emanat!

Bank xidmatlari → Bank Respublika →

Hesab nömrasi → 380.194.400.111.616.801

Sexsiyyat vasigasinin nömrasi 4042228

Номер для связи : +994506123323

Вотсап активен.

Медицинские справки и фотографии публикуем ниже.