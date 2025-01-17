Продолжаются съемки фильма «44» - ФОТО

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры продолжаются съёмки полнометражного художественного фильма «44», посвященного Отечественной войне.

В художественном фильме, который расскажет историю Победы в Отечественной войне, главные роли исполняют талантливый азербайджанский актер Ибрагим Чингиз и известная турецкая актриса Озге Гюрель.

Также в съемках принимают участие Мехрибан Зеки, Азер Атакишиев, Эльнур Наджефли, Али Тарлан, Ильгар Мусаев, Исмаил Керимов, Надир Рустамли и Тюркай Джафарли.

Съёмки фильма «44» проходят не только в Баку, но и в Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде и Шуше.



