Задержан руководитель YouTube-канала, подозреваемый в вымогательстве денег у граждан
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали учредителя YouTube-канала «Baş Kanal Media Group», жителя Джалилабадского района Рашада Шахбазова.
Р.Шахбазов был задержан на основании жалоб со стороны лиц, подвергшихся противоправным действиям.
По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
В пресс-службе МВД данную информацию подтвердили.
Источник: АПА
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