Задержан руководитель YouTube-канала, подозреваемый в вымогательстве денег у граждан

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали учредителя YouTube-канала «Baş Kanal Media Group», жителя Джалилабадского района Рашада Шахбазова.

Р.Шахбазов был задержан на основании жалоб со стороны лиц, подвергшихся противоправным действиям.

По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

В пресс-службе МВД данную информацию подтвердили.

Источник: АПА