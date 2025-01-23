Прокурор МУС потребовал арестовать лидера «Талибана»

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордер на арест лидера «Талибана» (организация запрещена в России) Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

Информация об этом появилась на сайте МУС.

По словам Хана, Ахундзада и Хаккани должны понести уголовную ответственность за преступления против человечности, которые выражаются в «преследовании по признаку пола». Своими действиями представители Афганистана нарушают Римский статут, заключил прокурор.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в стране ввели ряд ограничений, касающихся граждан женского пола. Так, в конце декабря власти запретили устанавливать окна в помещениях, обычно используемых женщинами.

Согласно документу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». Существующие окна нужно закрыть, чтобы никто не смог увидеть девушек с улицы.

Источник: Газета.ру