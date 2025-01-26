МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Обвинения премьер-министра Армении в использовании психотропных веществ против представителей сепаратистского режима с целью якобы спровоцировать региональную эскалацию, высказанные им в интервью Общественному телевидению 25 января, полностью беспочвенны и смехотворны.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно обвинений, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью Общественному телевидению.

"Все права и обязанности обвиняемого были надлежащим образом обеспечены и разъяснены, а все судебные заседания и заявления были запротоколированы. Утверждения о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были расследованы независимыми организациями, в том числе Международным комитетом Красного Креста, и признаны ложными.

Очевидно, что подобное заявление Армении демонстрирует, насколько нервничает политическое руководство этой страны в связи с продолжающимся судебным процессом над теми, кого когда-то открыто поддерживали всеми средствами для продолжения акта агрессии и политики против Азербайджана, а в настоящее время обвиняют в совершение военных преступлений.

Никто не забыл, что премьер-министр Армении, который заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, пропагандировал так называемый режим, который он поддерживает на территориях нашей страны, и что 2 сентября 2023 года, всего за несколько недель до того, как Азербайджан привлек их представителей к ответственности, он поздравил сепаратистский режим хунты с так называемой «независимостью».

Государственная ответственность Армении и ряд незаконных действий как оккупирующей и агрессивной страны являются неоспоримыми фактами. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих деяниях, является вопросом справедливости, который не может быть подорван политическими манипуляциями", - отметил Гаджизаде.